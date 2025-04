POL-MS: "Meins bleibt Meins!" - Kostenlose Fahrradregistrierung am Harsewinkelplatz

Münster (ots) - Ermittler der Polizei Münster haben nach intensiven Ermittlungen zwei Drogendealer in Münster festgenommen. Ein 24-jähriger Münsteraner stand im Verdacht für einen 28-jährigen Marokkaner mit Wohnsitz in den Niederlanden in größerem Umfang mit Kokain gedealt zu haben. Den 28-Jährigen nahmen Beamte bereits am 31.03. der Schaumburgstraße fest. ...

