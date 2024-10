POL-RBK: Bergisch Gladbach / Odenthal - Diebstahl aus zwei Fahrzeugen der Marke VW

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Bergisch Gladbach

Odenthal - Diebstahl aus zwei Fahrzeugen der Marke VW

Bergisch Gladbach / Odenthal (ots)

Gestern früh (09.10.) ist die Polizei Rhein-Berg zu zwei Tatorten gerufen worden, an denen Fahrzeuge der Marke VW aufgebrochen wurden.

In der Straße Nußbaumer Bungert in Bergisch Gladbach wurde ein VW Caddy von unbekannten Tätern zwischen 19:00 am Vorabend und 07:00 Uhr in der Früh angegangen. Die Täter schlugen offenbar eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten die Multimediaeinheit aus dem Innenraum.

Zwischen Mitternacht und morgens um 07:45 Uhr geschah in der Straße Im Schwarzbroich in Odenthal-Voiswinkel ein ähnlicher Vorfall. Dort wurde an einem VW Sharan ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und das Navigationssystem inklusive Radio ausgebaut und entwendet.

Der Schaden für die Fahrzeugbesitzer dürfte jeweils im unteren vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei hat an den Tatorten Strafanzeigen aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges im Umfeld der Tatorte beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

