Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Frau in Lebensmittelgeschäft bestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (08.10) wurde einer 83-jährigen Frau die Geldbörse gestohlen. Die Geschädigte war von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der De-Gasperi-Straße im Stadtteil Gronau einkaufen, als sie an der Kasse bemerkte, dass ihre Geldbörse verschwunden war.

Die Geldbörse befand sich zuvor in ihrer Umhängetasche, die sie durchweg am Körper trug. In der Geldbörse befanden sich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag und 2 Bankkarten, die umgehend gesperrt wurden.

Bei möglichen Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 ans Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach. Die Polizei rät, Geld und andere Wertgegenstände immer möglichst dicht am Körper zu tragen und Umhängetaschen geschlossen zu halten. (fd/th)

