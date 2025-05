POL-PPRP: Polizeieinsatz in Neuhofen

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 16.05.2025 bis 19.05.2025 brachen Unbekannte in ein Vereinsgebäude in der Friedrichstraße (nähe Ernst-Eiselen-Straß) ein und entwendeten einen Fernseher. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Jan Liebel Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

