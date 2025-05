Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbruch in Baustellencontainer

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 16.05.2025 bis 19.05.2025 in einen Baustellencontainer am Altstadtplatz (nähe Kurze Gasse) ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf 6.900 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell