POL-BO: Fußball-Ausschreitungen: Tatverdächtiger (28) stellt sich

Bochum-Wattenscheid (ots) - Schlimmer Unfall in Bochum-Wattenscheid: Ein Chihuahua ist am Mittwoch, 9. Oktober, von einem Auto überfahren worden, der Fahrer flüchtete. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Die Halterin des Hundes, eine 30-Jährige aus Gelsenkirchen, war mit ihrem angeleinten Chihuahua gegen kurz nach 7 Uhr im Bereich der Kreuzung Aschenbruch/Günnigfelder Straße unterwegs. Als sie die Straße an der ...

