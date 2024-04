Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße/Taschendiebe versuchen Geld abzuheben - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Im Anschluss an einen Taschendiebstahl hat ein bislang unbekannte Täter am Mittwoch (24.04.) in Lüdinghausen versucht Geld von einem Konto abzuheben. Eine Lüdinghauser Seniorin befand sich am Vormittag im Aldi zum Einkauf. Ihre Handtasche hatte sie an den Einkaufswagen gehängt. Als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Handtasche fest. Verdächtige Personen waren ihr bei ihren Einkauf nicht aufgefallen.

Um 10.50 Uhr versuchte eine bislang unbekannte männliche Person an einem Geldautomaten an der Geschwister-Scholl-Straße mit einer Bankkarte der Lüdinghauserin Geld abzuholen. Dieser Versuch misslang. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Unbekannten. Personenbeschreibung: männlich, dunkle Haare, dunkles Basecap, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit einem auffälligen roten Reißverschluss, einer dunklen Hose und helleren Turnschuhen.

Die Polizei prüft auch einen Zusammenhang mit einem Diebstahl, der sich ebenfalls am Mittwoch im Aldi ereignete. Auch hier wurde einer Lüdinghauserin die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen. Hier liegt die Tatzeit zwischen 14.30 und 14.45 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

