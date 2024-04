Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz

Coesfeld (ots)

Einen 18-jährigen Dülmener überprüfte am Mittwoch (24.04.) ein Motorradpolizist in Dülmen auf der Münsterstraße. Gegen 13 Uhr fiel der Dülmener dem Polizisten auf, weil sich an seinem Scooter ein schwarzes Kennzeichen befand. Somit bestand für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz. Für diese Fahrzeuge ist der Versicherungswechsel jeweils am 1. März. Dann ändert sich auch die Farbe des Kennzeichens. Für aktuell versichertze Fahrzeuge ist die Farbe des Kennzeichens blau. Den Dülmener und den Halter des E-Scooters erwarten nun Strafverfahren.

