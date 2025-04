Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Durchfahrtsverbot für Osterfeuer nicht beachtet - Fahrer war alkoholisiert

Ratzeburg (ots)

22. April 2025 | Kreis Stormarn | 19.04.2025 - Reinbek

Am Samstag (19. April 2025) kam es in der Schönningstedter Straße in Reinbek zu einer Trunkenheitsfahrt.

In Schönningstedt wurden am Samstag rund um das Osterfeuer die Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die eingesetzten Beamten bemerkten gegen 22:45 Uhr einen BMW der aus Richtung Ohe der trotz Sperrung die Oher Straße befuhr. Die Personen auf der Straße bemerkten das Fahrzeug rechtzeitig und gingen zur Seite. Als die Beamten den Fahrer ansprechen wollten, wendete dieser und fuhr zügig weg. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und konnten dieses in der Schönningstedter Straße stoppen. Während der Kontrolle des 26- jährigen Mannes aus Ingolstadt wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,45 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des Fahrers sicher.

Der 26-jährige Mann wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell