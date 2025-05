Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizei Rheinland-Pfalz auf der #ImmerDa-Meile beim RLP-Tag 2025 in Neustadt

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Neustadt an der Weinstraße, 23.-25. Mai 2025 - Der Rheinland-Pfalz-Tag steht vor der Tür und wir freuen uns, ein Teil dieses besonderen Events zu sein!

Auf der #ImmerDa-Meile erwartet Sie ein spannendes Programm, bei dem sich die Polizei Rheinland-Pfalz mit vielfältigen Themen präsentiert. Wir sorgen nicht nur für Ihre Sicherheit, sondern informieren Sie auch zu wichtigen Fragen rund um Prävention und Karrieremöglichkeiten bei der Polizei.

Treffen Sie unsere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler der Polizei Rheinland-Pfalz und unsere Kolleginnen und Kollegen von TikTok (https://www.tiktok.com/@110.rlp )

Einblicke in die Polizeiarbeit gefällig? Möchten Sie einmal hinter die Kulissen schauen oder mehr über Einbruchschutz und Verkehrssicherheit erfahren? Dann besuchen Sie uns auf der #ImmerDa-Meile! Unser Team steht bereit, um Ihnen interessante Einblicke in unseren Berufsalltag zu gewähren.

Und natürlich haben wir auch an unsere kleinen Fans gedacht: Kinderpolizeiausweise mit einem Bild auf einem Polizeimotorrad garantieren eine unvergessliche Erinnerung.

Am 24. Mai 2025 heißt es dann Bühne frei für Tapsi den Verkehrsclown auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt an der Weinstraße! Mit seinem bunten und interaktiven Bühnenprogramm lädt der fröhliche Clown kleine und große Besucherinnen und Besucher herzlich ein, gemeinsam spielerisch und mit viel Spaß alles Wichtige rund um das Thema Verkehrssicherheit zu lernen.

Tapsi, bekannt für seine tollpatschigen, aber liebenswerten Missgeschicke, bringt Kinder im Vor- und Grundschulalter nicht nur zum Lachen, sondern vermittelt ihnen gleichzeitig auf unterhaltsame Weise lebenswichtige Verkehrsregeln. Unterstützt wird er dabei von einer erfahrenen Polizistin, die mit Rat und Tat zur Seite steht, um knifflige Situationen zu klären und das richtige Verhalten im Straßenverkehr kindgerecht zu demonstrieren.

Die 360-Grad-Bühne des Rheinland-Pfalz-Tages verwandelt sich an diesem Tag in einen spannenden Lernort, an dem die Kinder aktiv mitmachen und zeigen können, was sie schon alles über Verkehrssicherheit wissen. Vom sicheren Überqueren der Straße bis zum richtigen Verhalten auf dem Fahrrad, am Zebrastreifen und auf Inlineskates - bei Tapsi lernen Kinder spielerisch und nachhaltig Verkehrssicherheit.

Kommen, schauen, lachen, lernen - und gemeinsam mit Tapsi dem Verkehrsclown sicher durch den Straßenverkehr!

Ort: 360-Grad-Bühne, Rheinland-Pfalz-Tag, Neustadt an der Weinstraße

Datum: Samstag, 24. Mai 2025

Uhrzeit: 17 - 18 Uhr

Zielgruppe: Kinder im Vor- und Grundschulalter, Familien, Interessierte

Das gesamte Programm der #ImmerDa-Meile finden Sie hier: https://s.rlp.de/L4HyW8e

Alle weiteren Informationen zu Programm des Rheinland-Pfalz-Tages finden Sie hier: https://rlp-tag.de/

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

