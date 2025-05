Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrugsversuch am Telefon

Ludwigshafen (ots)

Eine 73-Jährige aus Dannstadt-Schauernheim wurde am Montag (19.05.2025), gegen 11 Uhr, von einer angeblichen Lotto-Mitarbeiterin angerufen. Die Unbekannte gab vor, dass ein Datenabgleich erforderlich sei und erfragte die Kontodaten der Seniorin. Zu einem finanziellen Schaden kam es bislang nicht, die 73-Jährige bemerkte den Betrugsversuch und meldete den Vorfall der Kriminalpolizei in Ludwigshafen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf! - Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis - Ihre Bank oder andere Finanzdienstleister erfragen niemals Ihre Zugangsdaten, wie z.B. die PIN-Nummer am Telefon. - Erlauben Sie Fremden niemals den Fernzugriff auf ihr Smartphone oder auf Ihren PC. - Betrüger können so ungehindert an alle Daten gelangen. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell