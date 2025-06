Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag meldete ein Zeuge um kurz nach 4 Uhr der Polizei, dass eine Person mittels Lasers Verkehrsteilnehmende auf der L 595 blendet. Die fragliche Person befand sich unterhalb der Neckarbrücke an der B 37 und verwendete einen Laserpointer mit grünem Laser. Von diesem Standort aus richtete die bislang unbekannte Täterschaft den Strahl nach oben auf die Neckarbrücke. Eine detaillierte Beschreibung der Person konnte der Zeuge nicht abgeben. Als eine Streife die Örtlichkeit überprüfte, war die Person schon verschwunden. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die durch den Laserstrahl verletzt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06271/ 9210-0 zu melden.

