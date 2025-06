Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Körperliche Auseinandersetzung in den Grünanlagen des Südrings

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in den Grünanlagen des Südrings wurden zwei Personen am Samstag, 8. Juni, gegen 5 Uhr leicht verletzt. Nach Zeugenaussagen trat und schlug ein 18-Jähriger aus Dortmund gemeinsam mit einem 25-Jährigen aus Porta Westfalica und einem 31-Jährigen aus Hamm zunächst einen 31-jährigen Hammer mit einem Ast. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte dieser sich mit einem Taschenmesser zu wehren und fügte dem 18-Jährigen eine Stichverletzung zu. Beide Verletzten kamen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bf)

