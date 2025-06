POL-HAM: Einbruch in Firmengebäude

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte Täter drangen am Freitag, 6. Juni, in der Zeit zwischen 8 und 13.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Taubenstraße ein. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür in die Wohnung und durchsuchten in mehreren Räumen Schubladen und Schränke. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Hinweise zu dem Einbruch oder ...

