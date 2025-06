POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 2. bis 8. Juni 2025

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer beschädigte am Donnerstag, 5. Juni, gegen 1.20 Uhr einen Opel Meriva. Das Fahrzeug parkte in einer Grundstückseinfahrt an der Berliner Straße. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf) Rückfragen ...

