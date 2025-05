Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker bestehlen 85-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Männer sind am Montag, 12. Mai, um 13 Uhr unter dem Vorwand, Wasserwerker zu sein, in ein Mehrfamilienhaus in Eicken gelangt und haben einer 85-jährigen Seniorin Schmuck und ein Portemonnaie entwendet.

Nach Angaben der 85-Jährigen habe sie die zwei Männer im Hausflur wahrgenommen. Als sie das Duo ansprach, gaben sich die Männer als Wasserwerker aus. Angeblich sei es bei einem Nachbarn zu einem Rohrbruch gekommen, so dass sie nun auch benachbarte Wohnungen kontrollieren müssen. Daraufhin sei die Seniorin mit den beiden Männern in den Keller gegangen, wo einer der beiden einen Wasserhahn aufdrehte. Zur gleichen Zeit soll der andere Mann alleine in die noch offenstehende Wohnung der 85-Jährigen gegangen sein. Gemeinsam mit dem zweien Wasserwerker folgte die Seniorin einige Zeit später. In der Wohnung bekam sie den Auftrag, mehrere Eimer im Badezimmer und auch in der Küche mit Wasser zu befüllen. Währenddessen verließ das Duo die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Später stellte die Seniorin fest, dass ihr diverser Schmuck sowie das Portemonnaie entwendet wurden.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Einer ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und trug eine Kappe. Der andere ist etwa 18 Jahre alt, schlank und mit dunkler Kurzhaarfrisur. Beide trugen orange-graue Handwerkerkleidung und sprachen akzentfreies Deutsch. (cr)

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu.

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

