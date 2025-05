Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tätlicher Angriff | Dieb schlägt Kassiererin und beißt Polizist in den Arm

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 9. Mai, kam es am Europaplatz in Mönchengladbach zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und der Polizei. Der Mann, der zuvor ein Mobiltelefon gestohlen und eine Kassiererin geschlagen hatte, biss einem Beamten dabei unter anderem in den Arm. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Der Tatverdächtige war zuvor als Dieb aufgefallen. Ein 78-Jähriger hatte sein Mobiltelefon gegen 12 Uhr in einem Supermarkt an der Lürriper Straße im Rollator liegen lassen. Dies bemerkte er zu spät: Zwischenzeitlich hatte der 23-Jährige das Handy an sich genommen, wie Videoaufzeichnungen später klarstellten. Als der Mann das Geschäft gegen 14 Uhr erneut betrat, wurde er von einer Kassiererin mit der Tat konfrontiert. Er versuchte zu flüchten und die Verkäuferin hielt ihn am Arm fest, worauf er sie mehrfach schlug und in Richtung Busbahnhof lief. Die Frau folgte ihm. Das zwischenzeitlich eingetroffene Streifenteam der Polizei traf die beiden daraufhin am Europaplatz an. Der Tatverdächtige versuchte erneut zu flüchten, was ein Beamter durch Festhalten verhindern konnte. Daraufhin zeigte sich der Dieb körperlich aggressiv: Er schlug mehrfach mit geballten Fäusten in Richtung des Polizisten und traf ihn dabei auch. Ebenfalls beabsichtigte er dem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen, was ihm jedoch nicht gelang. Bei der anschließenden Fesselung durch die Einsatzkräfte biss der 23-Jährige dem Beamten in den Arm. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt.

Ein weiteres Streifenteam brachte den Beschuldigten zu einem Streifenwagen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Polizisten ihn in das Polizeigewahrsam, wo er am nächsten Morgen entlassen wurde. (lh)

