POL-MG: Frau belästigt und geschlagen: unbekannter Mann gesucht

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Freitag, 9. Mai, und Samstag, 10. Mai, haben bislang unbekannte Täter an der Straße An der Kreuzhecke in Mönchengladbach den Pkw einer 49-Jährigen entwendet. Laut Angaben der Halterin stand das Fahrzeug am Freitagabend gegen 21 Uhr noch am Straßenrand geparkt. Am Samstagmittag war das Auto, ein brauner BMW X1, nicht mehr dort. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, ...

