BPOLI EF: In Zug eingebrochen und Inventar verwüstet

Jena, Glauchau, Chemnitz, Bahnstrecke Jena-Glauchau-Chemnitz (ots) - Bei den bahnseitigen An- und Abreisen von Fußballanhängern des FC Carl Zeiss Jena nach und aus Chemnitz wurden Züge in Teilen komplett verunstaltet. Zum Auswärtsspiel des FC Carl Zeiss Jena beim Chemnitzer FC am 08.02.2025 fuhren etwas mehr als 500 Anhänger des Thüringer Vereins mit Eisenbahnen ...

mehr