Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mit Messer in Bahn hantiert

Grimmenthal, Bahnhof Grimmenthal (ots)

Weil ein Mann am Donnerstag auf der Fahrt zwischen Meiningen und Grimmenthal mit einem Messer hantiert hat, kam es zu einem Einsatz der Bundespolizei. Zugreisende hatten diese für sie unsichere Situation gemeldet.

Am Bahnhof Grimmenthal hat der Mann die Bahn verlassen und im Wartemodul Platz genommen. Durch eine genaue Personenbeschreibung konnte der Mann bereits in der Annäherung durch die Meininger Bundespolizisten zugeordnet werden. Auf Grund der unklaren Situation näherten sich die Beamten mit gezogenen Waffen, die sich in entschlossener Sicherungshaltung befanden. Der Mann wurde angesprochen. Dieser reagierte sofort aggressiv und beleidigte die uniformierten Kräfte mehrfach mit ehrverletzenden Worten. Durch eine fortwährende Kommunikation konnte das Gegenüber letztendlich zu Boden gesprochen und fixiert werden. Die Androhung und der Einsatz der Schusswaffe wurden nicht erforderlich.

Bei dem 25-jährigen Russen wurde in einer Gürteltasche ein Einhandmesser gefunden. Dieses hatte er zuvor im Zug genutzt, um seine Schuhe damit zu bearbeiten. Das Messer wurde sichergestellt. Der aggressive Mann erhält Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell