Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Kollision zwischen Pkw und Pedelec

Pedelecfahrerin schwerverletzt

Rees (ots)

Am Dienstag (9. April 2024) kam es gegen 15:00 Uhr an der Florastraße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau aus Rees befuhr mit Ihrem grauen Opel Mokka die Weseler Straße und beabsichtigte den dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Florastraße zu verlassen. Als sich der graue Pkw auf Höhe des Fußgängerüberwegs der Florastraße befand, fuhr eine 63-jährige Frau aus Rees mit einem Pedelec vom Radweg auf die Florastraße, ohne Rücksicht auf die weiteren Verkehrsteilnehmenden zu nehmen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich die 63-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzte und in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste. Lebensgefahr bestand aber nicht. Sowohl am Pedelec als auch am grauen Opel Mokka entstand Sachschaden. (pp).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell