POL-COE: Coesfeld, Am Berkelbogen/ Anhänger beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben auf einem Firmengelände an der Straße Am Berkelbogen vier Anhänger beschädigt. Zudem verteilten diese zahlreiche Nägel auf dem Areal. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Samstag (11.05.24) und 11 Uhr am Montag (13.05.24). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

