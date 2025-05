Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zu Dienstag, 13. Mai, zwischen 2.30 und 10 Uhr morgens in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Gasthausstraße eingebrochen.

Vermutlich kletterte er über einen Zaun in den Garten des Mehrfamilienhauses und gelangen über eine unverschlossene Tür in den Keller. Dort fand der unbekannte Täter eine Leiter, mit der er an ein geöffnetes Fenster einer Wohnung gelangte.

Aus der Wohnung stahl der Einbrecher unter anderem mehrere technische Geräte.

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

Sie warnt trotz sommerlicher Temperaturen außerdem davor, Fenster oder Terassentüren (über Nacht) offen stehen zu lassen. Zudem sollten Aufstiegshilfen wie Leitern oder Mülltonnen nicht frei zugänglich sein. (km)

