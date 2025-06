Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kupferdieb am Tatort festgenommen

Hamm-Herringen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag, 8. Juni, während einer Streifenfahrt auf dem ehemaligen Zechengelände Heinrich Robert einen Kupferdieb in Höhe des Umspannwerks auf frischer Tat festgestellt. Als der Dieb den Streifenwagen gegen 11 Uhr sah flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Beamten durchsuchten daraufhin das Gelände und konnten den 39-jährigen Tatverdächtigen aus Hamm im Gras liegend entdecken und festnehmen. Kupferkabel und Werkzeuge waren bereits zum Abtransport vorbereitet und wurden sichergestellt. (bf)

