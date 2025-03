POL-COE: Dülmen, Burgplatz/ Motorroller gestohlen

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Sonntag (02.03.25) kam es in einer Gastronomie an der Letter Straße zu einer Körperverletzung. Gegen 2 Uhr befand sich dort ein 55-jähriger Coesfelder. Er gab an, das es zum Streit mit vier bis sieben Personen gekommen sei, die ihn letztlich körperlich angegangen seien. Dabei erlitt er Verletzungen. Die Polizei in Coesfeld bittet ...

