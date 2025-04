Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unterschlagung eines Handys

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 16.04.2025, um 16:45 Uhr ging ein 50-jähriger in einem Lebensmittelgeschäft in der St.-German-Straße einkaufen und vergaß sein Mobiltelefon, ein iPhone 15 Pro, im Wert von 1.000 Euro im Einkaufswagen. Über die "Wo ist?" Funktion bei Apple-Geräten konnte der 50-jährige sein Handy orten und wendete sich an die Polizei Speyer. Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen im Supermarkt und weitergehenden polizeilichen Ermittlungen konnte der Tatverdacht gegen einen 78-jährigen, in Speyer wohnhaften Mann, erhärtet werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte das Handy des 50-jährigen Mannes aufgefunden und anschließend diesem ausgehändigt werden. Den 78-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unterschlagung.

