POL-PDLU: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Speyer (ots) - Am Dienstag, den 15.04.2025, gegen 18:00 Uhr wurde der Fahrer eines E-Scooters in der Klipfelsau einer Verkehrskontrolle unterzogen, da am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Gegen den 25-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die ...

