Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Weitere Einbrüche nach Einbruchserie in Schrebergärten

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 12.04.2025, 18.00 Uhr, bis Sonntag 13.04.2025, 10.00 Uhr, wurden mehrere Schrebergärten im Pappelweg in Frankenthal-Mörsch durch unbekannte Täter angegangen. Zwei Gartenhäuser wurden aufgebrochen und durchwühlt. Laut den Eigentümern wurde nichts gestohlen. Mögliche weitere Geschädigte konnten noch nicht erreicht werden. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Bereits im Zeitraum von 05.04.2025 auf 06.04.2025 kam es in der Schrebergartensiedlung in der Roxheimer Straße in Frankenthal-Mörsch zu einer Einbruchserie. https://s.rlp.de/b0O97iE

