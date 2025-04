Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Von Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt

Neuhofen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Dienstagmittag im Eichelgarten. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine 47-jährige aus Bad Bergzabern aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen war und anschließend mit einem geparkten Auto kollidierte. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen vor Ort konnten bei der Frau diverse Betäubungsmittel aufgefunden werden. Da die Unfallverursacherin vor Ort nicht ansprechbar war, wurde sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallursache bzw. der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Darüber hinaus erwartet die 47-jährige nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmittel. Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

