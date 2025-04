Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzte Fahrradfahrerin

Schifferstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine 27-jährige Fahrradfahrerin aus Schifferstadt wollte aus der Altenhofstraße in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden, aus der Mutterstadter Straße kommenden Fahrzeug einer 49-jährigen aus Schifferstadt. Durch den anschließenden Sturz erlitt die 27-jährige leichte Verletzungen. Am Fahrzeug der 49-jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

