Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Speyer (ots)

Die Polizei Speyer hat am Mittwoch, den 16.04.2025 an mehreren Orten im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zunächst wurde eine Kontrollstelle in der Landauer Straße eingerichtet. Bei einer geltenden Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h konnten 7 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Am schnellsten war hier ein PKW mit 49 km/h. In der Siemensstraße fuhr ein 29-jähriger mit seinem PKW Mercedes-Benz in die Kontrollstelle. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizeibeamten bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Der Mann räumte den Konsum von Cannabis ein. Dem 29-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In der Heinkelstraße konnten die Polizeibeamten 8 Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Aufgrund der verschmutzten Fahrbahn betrug die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Der hier gemessene Höchstwert betrug 57 km/h. In der Auestraße wurden 3 Handyverstöße und 3 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Zudem führten 2 Fahrzeugführer ihre Dokumente nicht mit. Bei der Kontrollstelle in der Gilgenstraße verhielten sich die Fahrzeugführer regelkonform, weshalb es zu keinen Geschwindigkeitsverstößen kam.

