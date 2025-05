Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Jugendliche hantieren mit Feuer

Wörth (ots)

Am 20.05.25 gegen 15.30h wird der Polizei und Feuerwehr ein Feuer auf einer Verkehrsinsel an der Daimlerstraße in Wörth, welches schnell gelöscht werden konnte. Aufgrund Zeugenaussagen konnte die Polizei im Wald zwei 15-Jährige und einen 18-Jährigen feststellen, die zuvor das Feuer mittels Feuerzeug entfacht hatten. Gegen die drei wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Eltern informiert. Aufgrund der aktuellen Trockenheit weißt die Polizei daraufhin, dass schon kleinste Funken einen Brand auslösen können.

