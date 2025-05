POL-ME: Toyota RAV4 entwendet - Polizei ermittelt - 2505012

Polizei Mettmann

In Velbert haben bislang noch unbekannte Täter bereits in der Nacht zu Freitag (2. Mai 2025) einen Toyota RAV4 entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist das Auto, ein vier Jahre alter weißer Toyota RAV4, von dem Parkplatz an einem Haus am Levy-Windmüller-Weg in Neviges, in der Nacht zu Freitag (2. Mai 2025) auf bislang noch unbekannte Art und Weise entwendet worden. Das Auto hat einen Kilometerstand von knapp unter 40.000 und einen geschätzten Zeitwert von 30.000 bis 35.000 Euro.

Die Polizei hat das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und fragt: Wer kann Angaben zum derzeitigen Standort des Autos machen oder kann die Ermittlungen der Polizei durch sonstige Hinweise unterstützen?

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

