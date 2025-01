POL-WL: Glätteunfälle auf den Autobahnen

Buchholz (ots) - Einbruchversuch in der Silvesternacht An der Harburger Straße haben Einbrecher in der Silvesternacht versucht, in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses einzubrechen. Hierzu hatten sie die Fensterscheibe des Badezimmers eingeschlagen und den Fensterflügel geöffnet. Da die Badezimmertür jedoch von ...

mehr