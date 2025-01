Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruchversuch in der Silvesternacht ++ Hollenstedt - Schiebetür eingeschlagen ++ Buchholz/A1 - Unfall nach Hagelschauer

Buchholz (ots)

Einbruchversuch in der Silvesternacht

An der Harburger Straße haben Einbrecher in der Silvesternacht versucht, in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses einzubrechen. Hierzu hatten sie die Fensterscheibe des Badezimmers eingeschlagen und den Fensterflügel geöffnet. Da die Badezimmertür jedoch von der Wohnungsseite abgeschlossen war, konnten die Täter nicht weiter in die Wohnung vordringen und verließen das Bad wieder ohne Beute gemacht zu haben. Es blieb bei Sachschaden am Fenster.

Hollenstedt - Schiebetür eingeschlagen

In der Nacht zum 2.1.2025 haben Unbekannte an der Hauptstraße die gläserne Schiebetür einer Apotheke eingeschlagen. Die Täter hatten dazu eine Schachtabdeckung vom Parkplatz genommen und diese mehrfach gegen die Tür geworfen. Das Glas zersplitterte, ein Eindringen gelang den Tätern jedoch nicht.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Buchholz/A1 - Unfall nach Hagelschauer

Auf der hagelbedeckten Fahrbahn der A1, Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Donnerstag, 2.1.2025 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15:50 Uhr verlor eine 22-jährige Frau, die mit ihrem Saab in Richtung Hamburg auf der Autobahn unterwegs war, die Kontrolle über den PKW, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke.

Die Frau blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell