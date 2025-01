Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung vom 03.01.2025, 12:00 Uhr bis 05.01.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

+++ Wenzendorf - Verkehrsunfall +++

Am 04.01.2025, gegen 19:30 Uhr, kam der alleinbeteiligte 51-jährige Fahrzeugführer eines Lkw aus bislang ungeklärten Gründen von der Bundesstraße 3 in Höhe Wenzendorf in Fahrtrichtung Rade von der Fahrbahn ab. Bei dem Verkehrsunfall wurden mehrere Bäume beschädigt und an dem Lkw entstand erheblicher Sachschaden. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Aufgrund der Aufräumarbeiten wurde die Fahrbahn fünf Stunden lang voll gesperrt.

+++ Meckelfeld - Verkehrsunfallflucht +++

Am 03.01.2025, gegen 17.00h, parkte der Fahrzeugführer eines Pkw BMW diesen auf dem Parkplatz des Schulzentrums Meckelfeld in der Straße "Appenstedter Weg 102" ab. Als der Eigentümer am nächsten Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen massiven Unfallschaden im Heckbereich seines Pkw.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 entgegen.

+++ Stelle - Trunkenheit im Verkehr infolge Drogen +++

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Lüneburger Straße in Stelle einen Transporter. Bei dem 19-jähirgen Fahrzeugführer wurde ein Drogenvortest durchgeführt, dieser reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

+++ Winsen (Luhe)/Osttangente - Brand eines Pkw +++

Am Freitagabend geriet an der Osttangente zwischen der Benzstraße und der Autobahnzufahrt ein VW Polo vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Fahrzeugführer konnte den Pkw vor dem Ausbrennen unverletzt verlassen. Der Pkw wird in den kommenden Tagen weiter untersucht.

+++ Winsen (Luhe) - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz +++

Am Samstagmorgen fiel Polizeibeamten ein E-Scooter ohne Kennzeichen auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser nicht versichert ist. Gegen den 24-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

+++ Winsen (Luhe) - Entlaufene Rinder +++

Neben den gewöhnlichen Verkehrsteilnehmern haben sich Samstagmorgen im Stadtgebiet Winsen (Luhe) im Bereich des Altstadtrings eine Herde Rinder auf den Weg gemacht. Sie hielten sich zum Teil an die Verkehrsvorschriften und nutzen neben der Fahrbahn auch den Gehweg. Nach einem Ausflug über den Aldi-Parkplatz konnte die Herde anschließend wieder auf ihre Weide geführt werden. Zu Schaden gekommen ist niemand, die Straßen mussten kurzzeitig gesperrt werden.

+++ Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall +++

Am Samstagabend kam es in Winsen (Luhe) im Kreuzungsbereich Hansestraße/Schloßring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Caddy und einem 13-jähirgen Fahrradfahrer, wobei der Radfahrer verletzt wird. Der 59-jährige Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle und konnte anschließend durch Hilfe von Zeugen alkoholisiert angetroffen werden. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

+++ BAB 1, 7, 39 und 261 - Schneefall und niedrige Temperaturen sorgen für Glätteunfälle +++

Seit Freitagmittag kam es auf sämtlichen Autobahnen im Bereich der Polizeiinspektion Harburg/Landkreis Harburg aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit oder unzureichender Bereifung zu insgesamt 12 Glätteunfällen. In den meisten Fällen gingen diese glimpflich aus, sodass es nur zu Sachschäden gekommen ist. In zwei Fällen wurde jeweils eine Person leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A7, Höhe Thieshope, war die Katze des Fahrzeugführers mit an Bord, welche entlaufen ist. Da der Fahrzeugführer zunächst ins Krankenhaus verbracht wurde, hat er sich am nächsten Tag mit einem Leihwagen zur Unfallstelle begeben und die Suche nach seiner Katze gestartet. Nach 20-minütiger Absuche sämtlicher angrenzender Feldwege konnte er sie dann glücklicherweise wohlauf feststellen.

+++ BAB 39/Seevetal - Trunkenheit im Verkehr +++

Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, fiel ein Pkw Citroen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Beim Erblicken der Polizeibeamten bremste er sein Fahrzeug grundlos ab und verringerte seine Geschwindigkeit so stark, dass er von diversen anderen Fahrzeugen überholt wurde.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem 23-jährige Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,65 Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

