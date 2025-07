Polizeipräsidium Konstanz

Schramberg

Lkr. Rottweil - "Scooter Tuning is not a crime" - aber manchmal eben doch ein Problem (09.07.2025)

Schramberg (ots)

Am Mittwochvormittag haben Polizeibeamte in der Schillerstraße einen frisierten 50er-Roller gestoppt, der mit seinem lauten Sportauspuff nicht nur optisch, sondern vor allem akustisch aufgefallen ist.

Ein kurzer Check auf dem Rollenprüfstand brachte Klarheit: Statt der erlaubten 45 km/h schaffte der Roller satte 98 km/h. Doch damit nicht genug. Der Fahrer verbaute auch noch einen anderen Luftfilter, entfernte den Anschlag am Drosselschieber und frisierte die Variomatic. Das Resultat: Mehr Tempo, mehr Krach und auch mehr Abgas.

Durch die Umbauten mutierte das Kleinkraftrad formal zu einem Kraftrad der Klasse A2 - zulassungspflichtig und ohne gültige Betriebserlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, der Fahrer durfte sein Geschoss nach Hause schieben. Immerhin: Führerschein und Versicherungsschutz waren vorhanden.

Zwar liegt in diesem Fall "nur" eine Ordnungswidrigkeit vor - wer jedoch ohne entsprechende Fahrerlaubnis oder Versicherung unterwegs ist, macht sich schnell strafbar. Tuning will also nicht nur gut gemacht, sondern auch gut überlegt sein.

