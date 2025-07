POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei nimmt mutmaßliche Betrüger fest - weitere Geschädigte gesucht (09.07.2025)

Schramberg-Sulgen (ots) - Am Dienstagmittag ist es an der Grund- und Werkrealschule in Sulgen zu einem Brand auf der Mädchentoilette gekommen. Gegen 13:30 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage aus, nachdem ein Stoffhandtuchspender im Erdgeschoss in Flammen stand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war ...

mehr