Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fußgänger zwingt Linienbus zur Vollbremsung - mehrere Personen verletzt (09.07.2025)

Konstanz (ots)

Am Mittwochmittag hat sich auf der Reutestraße ein Unfall zwischen einen Fußgänger und einem Linienbus ereignet. Ein 60-Jähriger trat vom Gehweg kommend zwischen mehreren geparkten Autos und einem Kleintransporter, mit seinem Handy beschäftigt und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße. Ein 47-jähriger Fahrer eines Linienbusses konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich und für ihn nicht früher wahrnehmbaren Mann trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern und erfasste ihn noch leicht. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Im Bus, in dem sich etwa 20 Fahrgäste befanden, erlitten mehrere Personen durch Stürze und Aufprall an Sitzen und Haltestangen infolge der unerwarteten Gefahrenbremsung Verletzungen. Zur Versorgung waren vier Rettungswagen im Einsatz.

