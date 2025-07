Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 12.07.2025 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Pkw gestreift und geflüchtet

Direkt auf den Parkplätzen vor dem Polizeiposten in der Schlossstraße kam es am Freitag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw streifte beim Ausparken einen danebenstehenden VW Golf links im Bereich der Heckstoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Golf entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang (07542/93710) zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Unbekannte brechen in zwei Kioske ein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in einen Kiosk in der Strandpromenade sowie in einen Kiosk in der Seestraße eingebrochen. Jeweils über ein Fenster stieg der oder die Täter in die Objekte ein. Es wurden einige Hundert Euro Bargeld entwendet.

