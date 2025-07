Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 12.07.25 aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Mengen

Vorfahrtsverletzung im Kreisverkehr - Zweiradfahrerin stürzt.

Eine 63-jährige Motorrollerfahrerin befuhr am Freitagnachmittag den Kreisverkehr Alte Straße/Hauptstraße in Mengen. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker fuhr in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt der Zweiradlenkerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Rollerfahrerin und ihr 65-jähriger Sozius stürzten dabei auf die Fahrbahn und verletzten sich. Sie wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 7.500 Euro. Der Kreisverkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden; weiterhin wurde die Feuerwehr hinzugezogen, um ausgelaufenen Kraftstoff abzubinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell