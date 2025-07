Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Altstadtfest: Polizei zieht positive Bilanz

Kaiserslautern (ots)

Über 100.000 Menschen besuchten am Wochenende das Altstadtfest in Kaiserslautern. Aus polizeilicher Sicht verlief das vermutlich größte Volksfest in der Westpfalz ohne besondere Vorkommnisse.

Zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr, Ordnungsbehörde und Polizei waren im Einsatz. Ein bunter Mix an Uniformen prägte das Bild der Einsatzkräfte. In Kooperation mit den US Streitkräften trugen die Sicherheitsbehörden ihren Teil dazu bei, dass Besucherinnen und Besucher des Altstadtfestes sicher und ausgelassen feiern konnten.

"Am Rande des Festivals registrierte die Polizei überwiegend "volksfesttypische" Straftaten", so der Leiter des Altstadtreviers, Steffen Kroll. Die Inspektion in der Gaustraße ist für die Altstadt zuständig. Der Polizeirat erläutert: "Bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten und Straftaten sind die Einsatzkräfte unverzüglich und konsequent eingeschritten. So mussten die Beamten beispielsweise bei Körperverletzungsdelikte eingreifen, Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufnehmen oder gegen Wildpinkler tätig werden. Dank der hohen Präsenz der Einsatzkräfte konnten die Verantwortlichen fast alle schnell ermittelt werden."

Die Gesamtzahl der angezeigten Delikte bewegte sich auch in diesem Jahr in einem niedrigen zweistelligen Bereich. Darüber hinaus nahm die Polizei sechs Personen in Gewahrsam, weil sie beispielsweise einen Platzverweis nicht befolgten. Zwei Personen müssen mit einem Bußgeld rechnen, weil sie ein bereits bestehendes mehrmonatiges Aufenthalts- und Betretungsverbot für den Innenstadtbereich missachteten.

Der Einsatzleiter ist zufrieden: "Das Fest verlief insgesamt ruhig und friedlich, die Besucherinnen und Besucher genossen bei bestem Wetter die ausgelassene Stimmung" |erf

