Polizei Hamburg

POL-HH: 250509-4. Nach schwerem Raub in Hamburg-Billstedt - Tatverdächtiger verhaftet

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.04.2024, 23:14 Uhr; Tatort: Hamburg-Billstedt, Dudenweg

Nachdem im April letzten Jahres mehrere Männer einen 36-Jährigen überfallen und verletzt hatten, konnte nun ein erster Tatverdächtiger von Ermittlerinnen und Ermittlern des Raubdezernats (LKA 114) verhaftet werden.

Zunächst wird auf die ursprüngliche Pressemitteilung verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5761488

Im Zuge der anhaltenden Ermittlungen erwirkte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des im vergangenen Jahr festgenommen und zum damaligen Zeitpunkt 35-jährigen Deutschen. Dieser wurde seinerzeit nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Weitere Durchsuchungsbeschlüsse galten den Wohnungen der Lebensgefährtin des Deutschen in Hamburg-Hamm und eines inzwischen ermittelten 26-jährigen Tatverdächtigen (ebenfalls deutsch) in Hamburg-Neustadt.

Bei den gestrigen Beschlussvollstreckungen trafen die Kriminalbeamtinnen und -beamten den inzwischen 36-Jährigen in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Hamburg-Hamm an.

Aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls in anderer Sache verhafteten die Beamtinnen und Beamten den weiterhin Tatverdächtigen. Der 36-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Auch der 26-Jährige wurde von den Polizistinnen und Polizisten in seiner Wohnung angetroffen und nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen, da zu diesem Zeitpunkt keine Haftgründe vorlagen.

Die Durchsuchungen führten zur Sicherstellung von Beweismitteln, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizistinnen und Polizisten prüfen dabei auch, inwieweit weitere Mittäter beim Raubüberfall beteiligt gewesen sein könnten.

Der ursprüngliche Zeugenaufruf hat weiterhin Bestand.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell