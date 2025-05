Polizei Hamburg

POL-HH: 250509-6. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.05.2025, 20:57 Uhr

Tatort: Hamburg-Jenfeld, Öjendorfer Damm

Am Donnerstagabend gerieten zwei Personengruppen in einen Streit, in dessen Verlauf ein 49-Jähriger eine lebensbedrohliche Schussverletzung erlitt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es am Donnerstagabend aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehr als zehn Personen, in deren Verlauf auf einen 49-jährigen Mann geschossen wurde. Dieser erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen. Kurz darauf flüchtete ein Großteil der beiden Personengruppen, zum Teil mit Fahrzeugen, vom Tatort.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den schwer verletzten Mann und transportierten ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Beim 49-Jährigen wurde eine sofortige Notoperation eingeleitet.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit etwa zwanzig Funkstreifenwagenbesatzungen und auch Diensthunden überprüften die Polizistinnen und Polizisten einen zuvor vom Tatort geflüchteten Pkw und nahmen die zwei Insassen sowie eine weitere Person am Einsatzort vorläufig fest.

Ein dringender Tatverdacht gegen zwei der Männer (23,28) konnte zunächst nicht begründet werden, sodass diese wieder entlassen wurden. Ein 27-Jähriger befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, die noch am Abend von der Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg übernommen wurden und andauern.

Hierbei gilt es nun auch, die Hintergründe der ursprünglichen Auseinandersetzung unter den Männern zu klären.

In diesem Zusammenhang bitten die Strafverfolgungsbehörden Zeuginnen und Zeugen, die gestern Abend verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf tatverdächtige Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

