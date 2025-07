POL-PDKL: Hitzefalle Auto: Hund im Pkw zurückgelassen

Kaiserslautern (ots) - Weil eine Gasflasche auf einem Schulfest eines Gymnasiums in der Innenstadt in Brand geriet, wurde am Donnerstagnachmittag der Schulhof vorsorglich geräumt. Etwa 500 Personen waren von der Evakuierung betroffen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen verschmorte an einem Gasgrill ein Schlauch und eine Gasdruckflasche fing Feuer. Die Brandwehr war schnell zur Stelle und löschte, so dass niemand ...

