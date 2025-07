POL-PDKL: Wellensittich im Stadtgebiet gefunden - Besitzer gesucht.

Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagnachmittag eskalierte ein Trinkgelage in der Paul-Ehrlich-Straße. Ein 41-Jähriger stach einem anderen Mann im Streit mit einer Gabel in einen Arm. Der 59-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst erfolgte vor Ort; ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 41-Jährigen 2,49 Promille, der ...

mehr