LPI-GTH: Berauscht und unter Alkohol unterwegs

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, den 28.05.2025 bis Freitag, den 30.05.2025 kam es zu Beschädigungen am Gärtnerhaus und anliegenden Nebengebäuden. Es wurden unter anderem Scheiben eingeschlagen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Vorfalls gesucht. (sk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: ...

