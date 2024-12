Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am Samstagabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Sinsheim ein.

Die Unbekannten hebelten in der Zeit zwischen 17.45 und 20 Uhr ein Fenster im Untergeschoss des Anwesens in der Steinsbergstraße auf und drangen so in die Wohnräume ein. Im gesamten Haus durchsuchten die Eindringlinge Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem und verließen anschließend das Haus über das Küchenfenster im Erdgeschoss und flüchteten in unbekannte Richtung. Was die Einbrecher mitgehen ließen, ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell