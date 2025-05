POL Schwaben Nord: 0957 - Tödlicher Verkehrsunfall: Polizei ermittelt zur Unfallursache

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Univiertel - Am Samstag (24.05.2025) ereignete sich in der Forschungsallee ein Verkehrsunfall. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt. Gegen 20.00 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Motorrad in der Forschungsallee unterwegs. Dabei stürzte der Motorradfahrer und kam von der Fahrbahn ab. Der 35-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Nach aktuellem Stand ereignete sich der Unfall ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei ermittelt nun hinsichtlich der Unfallursache.

