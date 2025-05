POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstagabend (22.05.2025) fuhr ein 29-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Riedingerstraße. Gegen 22.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Austraße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 29-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des ...

